Bayern goleia Al Hilal em amistoso da intertemporada

Bayern de Munique e Borussia Dortmund venceram neste sábado seus amistosos de intertemporada, durante a pausa de inverno do Campeonato Alemão. O time de Pep Guardiola derrotou com facilidade pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, por 4 a 1, em Riad. Já os comandados de Jürgen Klopp passaram com mais dificuldade pelo Steaua Bucareste, na Espanha, por 1 a 0.

Líder do Campeonato Alemão e um dos favoritos ao título da Liga dos Campeões, o Bayern atropelou neste sábado. Somente no primeiro tempo, marcou três vezes, com o brasileiro Dante, Schweinsteiger e Lewandowski. Com a equipe bastante mudada na etapa final, fez o quarto, com Pizarro. Já nos acréscimos, Al Dawsari descontou.

Já o Borussia suou bem mais e mostrou porquê está na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Depois de um primeiro tempo disputado e de boa parte da etapa final sem conseguir marcar, Blaszczykowski garantiu o magro triunfo para o time de Dortmund com sete minutos restando no cronômetro.