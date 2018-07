Bayern goleia e assume quinto lugar na Alemanha

O Bayern abriu o placar aos 29 minutos com gol marcado pelo meio-campista ucraniano Anatoliy Tymoschuk, com um chute de fora da área, mas cedeu o empate aos 33 minutos. O gol do Eintracht Frankfurt foi marcado pelo atacante grego Gekas, de cabeça. Na etapa final, Thomas Müller, aos 14, Mário Gomez, aos 16, e Tymoschuk, aos 43 minutos definiram a goleada do Bayern.

O Bayer Leverkusen perdeu a chance de entrar mais forte na luta pela liderança do Campeonato Alemão ao ceder o empate por 2 a 2 ao Hoffenheim depois de abrir 2 a 0, com gols de Sam e Vidal. Salihovic e Sigurdsson marcaram para o time da casa. O Leverkusen ocupa a terceira colocação, com 26 pontos.

A equipe é seguida pelo Hannover que derrotou o Freiburg por 3 a 0 e chegou aos 25 pontos, na quarta colocação. Já o Hamburgo assumiu o sétimo lugar ao derrotar o Stuttgart, que luta contra o rebaixamento, por 4 a 2. Trochowski, Pitroipa, Petric e Van Nistelrooy fizeram os gols do Hamburgo e Marica e Gentner diminuíram para o Stuttgart.

Classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Schalke 04 segue realizando campanha ruim no Campeonato Alemão e foi goleado pelo Kaiserslautern por 5 a 0. A equipe soma 13 pontos e está em 15º lugar. Lakic (duas vezes), Amedic, Ilicevic e Moravek fizeram os gols da partida.