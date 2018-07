Bayern goleia e assume terceira posição do Alemão

Muller, com dois gols, foi o destaque da vitória, que teve ainda Robben e Mario Gomez balançando as redes. Badstuber, contra, fez o gol do Schalke 04, que com a derrota ficou na 10.ª colocação, com 40 pontos.

O triunfo sobre o Schalke 04 também fez o Bayern de Munique diminuir a desvantagem em relação ao vice-líder Bayer Leverkusen, que horas mais cedo foi derrotado pelo Colônia por 2 a 0, fora de casa, e ficou estacionado nos 64 pontos.

No confronto deste sábado, o Bayern abriu o placar logo aos 6 minutos, com Robben. Dois minutos depois, porém, o time visitante empatou com o gol contra de Badstuber, mas a reação se tornou ilusória rapidamente. Aos 13, Muller desempatou e, aos 19, Gomez ampliou para 3 a 1. Na etapa final, Muller decretou o placar de 4 a 1 aos 39.