Bayern goleia e avança como 1º da chave; Arsenal vence

O Bayern de Munique deu mais um show nesta terça-feira, goleou o Olympiakos por 4 a 0, em casa, chegou a 12 pontos e garantiu a classificação como primeiro colocado do Grupo F para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Agora, a segunda vaga da chave fica justamente entre os gregos e o Arsenal, que também venceu com tranquilidade nesta terça, ao fazer 3 a 0 sobre o Dínamo Zagreb em Londres, e manteve viva a esperança de se classificar.

Na última rodada, dia 9 de dezembro, o Bayern de Munique apenas cumprirá tabela diante do último colocado Dínamo Zagreb, na Croácia. O grande confronto da chave será justamente o outro, entre Olympiakos e Arsenal na Grécia, no mesmo dia. Os gregos têm nove pontos, contra seis dos ingleses, que dependem de uma vitória por dois gols de diferença, ou placar superior a 3 a 2, para garantir a improvável classificação.

Nesta terça, o Bayern de Munique foi para cima e não demorou a decidir o confronto com três gols logo de cara. O primeiro saiu aos sete. Boateng recebeu na intermediária, encontrou dificuldade para achar um companheiro e decidiu arriscar dali mesmo, de canhota. O chute saiu forte, Roberto espalmou, mas a bola sobrou para Douglas Costa, que dominou e encheu o pé cruzado, desta vez sem chance para o goleiro.

A fase do Bayern é tão boa, que mesmo quando o lance tem tudo para dar errado, acaba em gol, como aconteceu no segundo e no terceiro marcados nesta terça. Aos 15 minutos, Coman arriscou de longe, a bola tocou em Lewandowski e sobrou limpa para o próprio polonês bater para o gol e ampliar.

Não dava nem tempo para o Olympiakos respirar, porque o Bayern era devastador quando ia ao ataque. Apenas quatro minutos depois, marcou o terceiro. Lahm cruzou da direita, Coman pegou muito mal, mas a bola sobrou na cabeça de Robben, que tocou para o meio para Müller marcar.

Só então, o time tirou o pé do acelerador. Ainda perdeu boas chances com Douglas Costa e Lewandowski antes do segundo tempo, no qual perdeu Badstuber logo no início da etapa final, por falta que parou chance clara de gol de Ideye.

A expulsão levou o Olympiakos um pouco mais ao ataque, e aí sobrou espaço para o Bayern contragolpear. Aos 13, Douglas Costa arrancou sozinho desde o meio de campo, mas tentou por cobertura e parou em Jiménez. Mas aos 24, saiu o quarto. Lahm levantou na área, Müller desviou e Coman chegou de cabeça para fazer o seu e selar o placar.

ARSENAL X DÍNAMO ZAGREB

Depois de um péssimo início de temporada e, consequentemente, de Liga dos Campeões, o Arsenal vai dando cada vez mais sinais de evolução. Nesta terça-feira, recebeu o Dínamo Zagreb e teve boa atuação para fazer 3 a 0 sem maiores dificuldades, resultado que o mantém vivo na briga pela vaga às oitavas de final.

O time inglês foi superior desde o início, mas só conseguiu abrir o placar aos 27 minutos. Em rápido contra-ataque, Sánchez recebeu pela esquerda, ajeitou e encontrou Özil sozinho na área para desviar para a rede. Cinco minutos depois, a defesa do Dínamo foi muito mal na saída de bola, Monreal roubou quase de dentro da área e rolou para Sánchez ampliar.

O gol não mudou o panorama do jogo, o Arsenal seguiu em cima e só não ampliou porque perdia chance atrás de chance. Somente no segundo tempo saiu o terceiro. Campbell arrancou pela direita, foi cortando para o meio e tocou para Sánchez. Sozinho, o chileno driblou o goleiro antes de marcar aos 24 minutos. Só então, os ingleses seguraram o ritmo e esperaram o apito final.