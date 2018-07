Bayern goleia e dispara na liderança do Alemão

O time de Munique chegou aos 34 pontos, enquanto Schalke 04 e Eintracht Frankfurt, que se enfrentaram neste sábado e ficaram no empate por 1 a 1, somam 24 cada. O Borussia Dortmund bateu o Mainz por 2 a 1, e subiu para segundo, com 25. Já o Hannover estacionou nos 17 pontos, caiu na tabela e saiu da zona de classificação para a Liga Europa.

A goleada do Bayern começou a ser desenhada logo aos três minutos, com o belo gol de Javi Martinez, de bicicleta. Tony Kroos, em outro golaço, aumentou aos 24. A oito minutos para o fim da primeira etapa, o time da casa aproveitou erro na saída de bola do adversário e Ribery fez o terceiro.

Mesmo com a vantagem, a equipe manteve o ritmo no segundo tempo e o brasileiro Dante transformou a vitória em goleada aos 18 minutos, de cabeça. Apenas quatro minutos depois, Mario Gomez, que havia acabado de entrar, aproveitou novo erro da zaga e selou o placar.

Para melhorar a situação do Bayern, o Schalke recebeu o Eintracht Frankfurt e as equipes ficaram no empate. Huntelaar abriu o placar para os mandantes logo aos 11 minutos de jogo, mas nem deu tempo para comemorar. Apenas dois minutos depois, Aigner deixou sua marca e igualou.

O resultado beneficiou também o Borussia Dortmund, que assumiu a vice-liderança graças a uma atuação de gala de Lewandowski, autor dos dois gols da vitória de virada sobre o Mainz, mesmo fora de casa. Os mandantes abriram o placar logo no início, com Caligiuri, mas o atacante do Dortmund marcou duas vezes, aos 12 e aos 42 minutos, para garantir o triunfo.

O Campeonato Alemão teve mais duas partidas neste sábado e ambas terminaram empatadas. O Greuther Furth recebeu o Nuremberg e não saiu do 0 a 0. Já o Wolfsburg saiu atrás do Werder Bremen, mas conseguiu a igualdade por 1 a 1 no segundo tempo.