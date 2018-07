Bayern goleia em amistoso beneficente para salvar adversário da falência

O Bayern de Munique entrou em campo nesta quarta-feira para encarar o Offenbacher Kickers com sentimentos opostos. Se por um lado queria vencer o duelo amistoso, por outro, o confronto marcado para o estádio Bieberer Berg tinha como objetivo angariar fundos justamente para o time rival. No fim, ambos os objetivos foram cumpridos. Os comandados de Carlo Ancelotti golearam por 4 a 1 e ajudaram a equipe da quarta divisão nacional.

Vinte e cinco mil pessoas compareceram ao estádio na cidade de Offenbach am Main, o que angariou 500 mil euros (cerca de R$ 1,87 milhão) que, segundo o próprio Bayern, "vão ajudar o Kickers a se afastar da falência de vez".

"Faz parte de nossa cultura", explicou o diretor-esportivo e ex-jogador do Bayern, Hasan Salihamidzic. "Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge fizeram do Bayern um clube que ajuda os clubes menores. É assim que foi no passado e continuará sendo no futuro. É uma coisa boa."

Sem boa parte de seus jogadores, convocados para os compromissos de suas seleções nacionais nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, Ancelotti levou o Bayern a campo com apenas quatro jogadores do time principal. Ainda em busca da melhor forma após lesão, Neuer teve como companhia Rafinha, Javi Martínez e Ribéry.

Mesmo assim, a superioridade bávara ficou evidente e o triunfo foi alcançado sem maiores dificuldades. Wriedt, duas vezes, e Kirchhoff, contra, abriram 3 a 0 de frente para os visitantes. Serkan Gocer descontou, para delírio da torcida local, mas já nos acréscimos, Ribéry selou o placar.

OUTROS RESULTADOS - Ainda na Alemanha, o Hamburgo visitou o pequeno NTSV Strand e goleou por 7 a 0. Quem também marcou sete gols foi o Colônia, que derrotou o Herkenrath por 7 a 2. Por fim, o Borussia Mönchengladbach recebeu o Duisburg e levou a melhor por 2 a 1.