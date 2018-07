Bayern goleia em Frankfurt com três gols de Thomas Müller

O Bayern de Munique segue confortavelmente na liderança do Campeonato Alemão. Neste sábado, em partida válida pela 11ª rodada, o time não encontrou muitas dificuldades para derrotar o Eintracht Frankfurt por 4 a 0, fora de casa, com um show de Thomas Müller, autor de três gols na partida.

Com o resultado, o Bayern chegou aos 27 pontos, com sete de vantagem para Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach, segundo e terceiro colocado, respectivamente, que só vão entrar em campo nesta rodada no domingo. Já o Eintracht Frankfurt ocupa a 12ª posição, com 12 pontos.

O primeiro gol da partida e de Müller saiu aos 23 minutos do primeiro tempo, após passe de Ribery. Na etapa final, Müller voltou a marcar depois de ser acionado pelo francês, dessa vez aos 19 minutos. Logo depois, aos 22 minutos, Müller concluiu jogada de Götze. E o quarto gol do Bayern, o único que não foi marcado por Müller, saiu aos 41 minutos, sendo marcado por Shaqiri após passe de Rode.

Também neste sábado, em um jogo de sete gols, o Hoffenheim, em quinto lugar no Campeonato Alemão, perdeu por 4 a 3 para o Colônia, em casa, mesmo que o brasileiro Roberto Firmino tenha marcado dois gols na partida.

O sexto colocado Bayer Leverkusen não passou de um empate por 0 a 0 com Mainz, em casa. O Schalke 04 perdeu, fora de casa, para o Freiburg por 2 a 0. Já o Augsburg derrotou o Paderborn por 3 a 0, em casa.