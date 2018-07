Bayern goleia Fortuna e atinge recorde no Alemão

O Bayern de Munique abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo da partida, com gols marcados por Mandzukic, aos 28 minutos, e pelo brasileiro Luis Gustavo, aos 36. Os outros gols saíram na etapa final. Müller, aos 10 e 41 minutos, e o brasileiro Rafinha, aos 42, definiram a goleada do líder do Campeonato Alemão.

Com o triunfo deste sábado, o Bayern de Munique chegou aos 24 pontos, com uma vantagem confortável de cinco para o segundo colocado Eintracht Frankfurt. A surpresa do começo do Campeonato Alemão conseguiu se garantir na vice-liderança ao vencer o Hannover por 3 a 1, com gols de Jung, Matmour e Meier. Abdellaoue marcou para o time visitante, que está em sexto lugar com 11 pontos.

Fora de casa, o Schalke 04 conseguiu um importante triunfo ao superar o Borussia Dortmund por 2 a 1. O resultado manteve o time de Gelsenkirchen na terceira colocação, com 17 pontos. Já o atual bicampeão nacional, está em quarto lugar, com 12 pontos.

O Schalke 04 abriu o placar da partida aos 14 minutos do primeiro tempo, com o gol feito por Afellay e ampliou aos dois minutos da etapa final com Höger. O Borussia Dortmund ainda diminuiu aos nove minutos com Lewandowski, mas não conseguiu evitar a derrota.

Em casa, o Bayer Leverkusen empatou por 2 a 2 com o Mainz e alcançou o quinto lugar com 12 pontos. Já o Wolfsburg, também em casa, perdeu para o sétimo colocado Freiburg por 2 a 0 e está na lanterna do Campeonato Alemão.