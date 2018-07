Bayern goleia Hamburgo na estreia de Thiago Alcântara

MÖNCHENGLADBACH - No jogo que marcou a estreia do meia Thiago Alcântara, o Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 4 a 0, neste sábado, na Borussia Arena, em Mönchengladbach, e garantiu vaga na final de um torneio amistoso de verão alemão que serve de preparação para a próxima temporada do futebol europeu.

Filho do ex-jogador brasileiro Mazinho e contratado junto ao Barcelona, Thiago Alcântara iniciou o confronto como titular e depois foi substituído por Hojbjerg aos 18 minutos da etapa final, sendo que este duelo amistoso teve dois tempos de apenas meia hora. E, neste duelo com período reduzido, o Bayern abriu o placar logo no início com Boateng e depois decretou o 4 a 0 com gols de Mandzukic, Kroos e Müller.

Este também pode ser considerado o primeiro maior teste de Guardiola no comando do Bayern, depois de o técnico espanhol ter dirigido a equipe em partidas preparatórias de menor importância nesta pré-temporada da equipe alemã.

O rival do Bayern na decisão deste torneio amistoso será o Borussia Mönchengladbach, que horas mais cedo, neste sábado, derrotou o Borussia Dortmund por 1 a 0, com um gol de Filip Daems, cobrando pênalti. A final será neste domingo, às 13h30 (de Brasília), em Mönchengladbach.