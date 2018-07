Bayern goleia Hannover e aumenta vantagem no campeonato Alemão

HANOVER - O Bayern de Munique ampliou ainda mais a vantagem na liderança do Campeonato Alemão. Com a ajuda dos rivais, que tropeçaram no sábado, o time de Josep Guardiola aumentou a folga na ponta ao golear o Hannover por 4 a 0, neste domingo, fora de casa.

Agora, o Bayern ostenta incríveis 19 pontos de vantagem sobre o segundo colocado (62 contra 43), o Bayer Leverkusen, que perdeu do Wolfsburg por 3 a 1, no sábado. O Borussia Dortmund, terceiro colocado, também tropeçou ao ser superado pelo Hamburgo por 3 a 0.

Com sua sétima vitória consecutiva na competição, o Bayern avança a passos largos rumo ao bicampeonato. Se mantiver o ritmo, o time deve assegurar o troféu com ao menos cinco rodadas de antecipação.

Sem dar chances aos rivais, o time de Guardiola fez mais uma exibição neste domingo. Mesmo jogando fora, dominou o Hannover e não encontrou dificuldade para aplicar nova goleada. O triunfo teve início com cruzamento de Rafinha e cabeçada de Thomas Müller, aos 25 da etapa inicial.

Nove minutos depois, Thiago Alcântara, filho do brasileiro Mazinho, recebeu passe de calcanhar na entrada da área e mandou para as redes. No segundo tempo, Rafinha e Müller repetiram o lance da primeira etapa. O lateral cruzou e o atacante escorou de cabeça. Aos 14. Mario Mandzukic fechou a goleada aos 22 minutos.

Antes desta goleada, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen empataram sem gols. As duas equipes somam 22 pontos e tentam se afastar da zona de rebaixamento. O Frankfurt é o 13º, enquanto o Werder ocupa o 14º lugar da tabela.