Bayern goleia Mönchengladbach e leva torneio amistoso

MÖNCHENGLADBACH - Atual campeão da Copa dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique começa atropelando sua trajetória com Pep Guardiola. Neste domingo, a equipe goleou o Borussia Mönchengladbach por 5 a 1, na casa do adversário, e faturou um torneio amistoso de verão alemão que serve de preparação para a próxima temporada do futebol europeu. O brasileiro Thiago Alcantara marcou seu primeiro gol pelo clube.

Depois de passar pelo Hamburgo na estreia, também com goleada, por 4 a 0, o Bayern encerrou sua participação no torneio com nove gols marcados e apenas um sofrido, mesmo cada partida sendo disputada em dois tempos de 30 minutos.

Logo no primeiro tempo, o Bayern marcou três vezes. Primeiro com Ribery, aos 17 minutos. Philipp Lahm aumentou aos 23, aproveitando rebote. Aos 26, foi a vez do brasileiro Thiago Alcantara, ex-Barcelona, fazer seu primeiro pelo clube em belo toque de peito, após cruzamento da esquerda.

O Borussia até ameaçou uma reação com o gol de pênalti de Luuk de Jong, mas no segundo tempo o Bayern arrancou para a goleada. Robben, aos 11, e Thomas Müller, já aos 30, fecharam o placar.

A terceira colocação do torneio amistoso ficou com o Borussia Dortmund, que, mais cedo, derrotou o Hamburgo por 1 a 0. Jonas Hofmann, ainda no primeiro tempo, garantiu a vitória dos atuais vice-campeões da Copa dos Campeões.

Em outro amistoso realizado neste domingo, o Chelsea goleou um combinado da Malásia por 4 a 1. Com um time repleto de reservas, os ingleses construíram a goleada com os gols de Traoré, Kevin de Bruyne, Lukaku e Victor Moses. Já nos acréscimos, Fadhli Shas fez o gol de honra dos malaios, para alegria da torcida asiática.