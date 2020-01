Bayern goleia o Hertha Berlin e assume vice-liderança do Alemão

Com uma atuação de gala no segundo tempo, o Bayern de Munique goleou o Hertha Berlim por 4 a 0 neste domingo, fora de casa, em seu primeiro jogo no ano, válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão.

O resultado coloca o Bayern de Munique na vice-liderança do Campeonato Alemão. Agora, a equipe bávara soma 36 pontos, um a mais que o Borussia Mönchengladbach, que caiu para terceiro. O líder é o RB Leipzig, com 40. O Hertha Berlin briga para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, tem 19 pontos e ocupa a 14ª colocação.

O Bayern de Munique resolveu a partida na etapa final. Depois de um primeiro tempo morno, o time de Munique balançou as redes quatro vezes em 24 minutos no segundo tempo e liquidou a fatura. Os gols foram marcados por Thomas Müller, Lewandowski, Thiago Alcântara e Perisic.

Recuperado de lesão na virilha, Lewandowski, com o tento anotado de pênalti, chegou à marca impressionante de 20 gols no torneio, igualando-se ao alemão Timo Werner, do RB Leipzig, na liderança da artilharia da competição.

Titular, o brasileiro Philippe Coutinho teve atuação discreta e foi substituído no final da partida. Seu melhor momento no jogo foi um arremate de fora da área que explodiu na trave.