Bayern goleia o Stuttgart com três gols de Gomez

Bruno Labbadia, que estreava como o terceiro técnico do Stuttgart nesta temporada, assistiu o jogo sem poder acreditar na comédia de erros que ajudou ao Bayern liderar por 5 x 1 em menos de uma hora de partida até que a sua equipe começasse a reagir.

Com os outros gols marcados por Franck Ribery e Thomas Mueller, o Bayern foi para a parada de inverno na Europa como o quinto colocado com 29 pontos, 14 atrás dos líderes Borussia Dortmund.

Stuttgart, que está um ponto acima da zona de rebaixamento com 12 pontos, enfrentou protestos furiosos dos torcedores enquanto o time deixava o gramado. "Isto não deveria acontecer, os torcedores deveriam apoiar os jogadores," disse o técnico do Bayern Louis van Gaal em entrevista.

Mais cedo, o Bayer Leverkusen perdeu a oportunidade de recuperar o segundo lugar ao empatar por 2 x 2 em casa contra o Freiburg e fica em terceiro atrás do Mainz 05 em diferença de gols e, ambos, com 10 pontos atrás dos líderes.

O Dortmund perdeu por 1 x 0 contra o Eintracht Frankfurt no sábado, desperdiçando a chance de quebrar o recorde de pontos na primeira metade do campeonato e acabando com a série de oito vitórias consecutivas.