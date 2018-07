Bayern goleia o Wolfsburg, conta com vexame do RB Leipzig e retoma liderança

O Bayern de Munique é novamente o líder do Campeonato Alemão. O time do técnico Carlo Ancelotti goleou o Wolfsburg por 5 a 0 neste sábado, na Allianz Arena, enquanto o RB Leipzig, então líder, perdeu por 1 a 0 para o lanterna Ingolstadt na casa do rival. Foi a primeira derrota da equipe da Red Bull na primeira divisão da Alemanha, e também a primeira na temporada como um todo.

Sensação da temporada, o RB Leipzig começou sua trajetória na elite alemã de forma avassaladora, com 10 vitórias e três empates nas primeiras 13 rodadas. Até este sábado, eram sete vitórias seguidas, sequência que acabou diante do rival mais frágil do torneio, o Ingolstadt, que por sua vez só havia conseguido vencer outro nanico, o Darmstadt.

Assim, a vitória do Ingolstadt neste sábado foi só a segunda do time na temporada e nasceu em um gol marcado pelo brasileiro Roger, que desde 2009 joga no futebol alemão e deixou o País após passagem discreta pelo Figueirense. Ele foi à rede aos 12 minutos do primeiro tempo, de cabeça.

Em Munique, o Bayern não deixou a chance de liderar escapar. Aos 18 minutos, marcou com Robben, em sua jogada tradicional. Recebeu na ponta direita, cortou para a perna esquerda e bateu no canto, com curva.

Lewandowski fez os dois gols seguintes. Em um, pegou rebote sozinho na pequena área, já sem goleiro. No outro, colocou o pé para desviar chute de Müller e acabou mandando para dentro. Müller depois faria ele mesmo o quarto, enquanto Douglas Costa, no finalzinho, anotou o quinto e mais bonito. O brasileiro havia começado o jogo no banco de reservas.

Com a vitória, o Bayern chegou aos mesmos 33 pontos que o RB Leipzig, liderando pelo saldo de gols: 25 contra 17. Ambos têm 10 vitórias. Na próxima rodada, o Bayern visita o Darmstadt, enquanto o RB recebe o Hertha Berlin. Depois, na última rodada antes da pausa de inverno, os rivais se enfrentam em Munique para decidir o campeão do primeiro turno.

OUTROS JOGOS

Na briga por uma vaga no G4, Marco Reus voltou a salvar o Borussia Dortmund. O atacante, que voltou a jogar há três semanas depois de seis meses parado, marcou aos 45 minutos do segundo tempo para garantir o empate em 1 a 1 com o Colônia, fora de casa. Na quarta, já havia sido assim no 2 a 2 com o Real Madrid, que deixou o Borussia como líder do grupo na Liga dos Campeões.

No Alemão, porém, a situação do time amarelo não é confortável. O Borussia tem 25 pontos, em sexto. A briga pelo terceiro e quarto lugar é contra Hertha Berlin (27), Hoffenheim (26), Eintracht Frankfurt (26) e o próprio Colônia, que foi a 23. O Hertha ainda joga pela 14.ª rodada, contra o Werder Bremen, em casa, mais tarde.

Do outro lado da tabela, o Hamburgo conseguiu sua segunda vitória seguida ao bater o Augsburg por 1 a 0, em casa, num jogo que cada time teve um expulso. A sequência leva o Hamburgo a 10 pontos, ainda na zona de rebaixamento, mas empatado com o Wolfsburg, primeiro time fora da zona de degola.

O Darmstadt continua com oito pontos depois de perder por 1 a 0 para o Freiburg, fora de casa, num gol marcado de pênalti, por Petersen, a quatro minutos do fim. Agora é lanterna, uma vez que o Ingolstadt foi a nove.