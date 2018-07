Bayern goleia Schalke e se iguala ao Borussia Dortmund

GELSENKIRCHEN - O Bayern de Munique não teve qualquer dificuldade para triunfar na sexta rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado, em Gelsenkirchen, o atual campeão nacional e europeu goleou o Schalke 04 por 4 a 0 e se igualou ao líder Borussia Dortmund, que apenas empatou com o Nuremberg por 1 a 1.

Finalistas da última edição da Liga dos Campeões da Europa, Dortmund e Bayern estão ambos com 16 pontos e saldo positivo de 11 gols no Campeonato Alemão. Mas o torneio é liderado pelo Dortmund, que marcou três gols a mais - 16 a 13. Já o Schalke está apenas na 12ª colocação, com sete pontos.

Neste sábado, o Bayern encaminhou a sua vitória ao marcar dois gols em dois minutos, aos 21 e aos 22 da etapa inicial. O primeiro deles foi de Schweinsteiger, de cabeça, após cobrança de escanteio de Robben. Depois, Mandzukic também marcou de cabeça, dessa vez após cruzamento de Alaba.

Na etapa final, o Bayern marcou mais duas vezes. Aos 30 minutos, Ribery recebeu passe de Alaba na pequena área e apenas tocou para as redes. A vitória do time visitante foi sacramentada aos 39 minutos, quando Pizarro recebeu passe de Müller na entrada da grande área e finalizou, fazendo 4 a 0 para o Bayern.