Bayern goleia Werder e mantém liderança folgada do Alemão

O Bayern de Munique nem precisou usar a força máxima para conquistar nova vitória no Campeonato Alemão. Neste sábado, o técnico Pep Guardiola poupou alguns titulares, mas mesmo assim superou o Werder Bremen por 5 a 0, em casa, pela 26ª rodada, sustentando a vantagem confortável na liderança da competição. Thiago Alcântara e Thomas Müller, com dois gols cada, e Kingsley Corman, com três assistências, foram os destaques da goleada.

O triunfo deste sábado levou o Bayern aos 66 pontos, com oito de vantagem para o segundo colocado Borussia Dortmund, que só vai entrar em campo neste domingo, quando vai receber o Mainz. Já o Werder, na luta contra o rebaixamento, é o 15º colocado, com 27 pontos.

Sabedor das dificuldades que enfrentaria em Munique, o Werder viu dois dos seus titulares - Clemens Fritz e o meia Zlatko Junuzovic - forçarem cartões amarelos na rodada anterior para que estivessem suspensos diante do temido Bayern, o que inclusive os levou a serem multados pela Federação Alemã de Futebol. E o time ainda não pôde contar com o seu artilheiro, o peruano Pizarro, por causa de uma lesão, impedindo o seu reencontro com o clube onde teve duas passagens brilhantes.

E o Werder foi mesmo presa fácil para o Bayern, ainda que Guardiola tenha poupado o artilheiro Lewandowski, além do brasileiro Douglas Costa e do chileno Arturo Vidal, todos titulares absolutos e que iniciaram o duelo no banco de reservas, pensando no duelo de quarta-feira com a Juventus, em casa, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa - na Itália, os times empataram por 2 a 2. Já Götze, que não atuava desde outubro, retornou ao time do Bayern.

O brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcantara foi quem abriu a goleada, aos nove minutos do primeiro tempo, quando completou um cruzamento de Coman para fazer 1 a 0. E também foi de Coman a assistência para o segundo gol, dessa vez marcado por Thomas Müller, aos 31.

Müller volta a marcar no segundo tempo, aos 21 minutos, aproveitando rebote dado pelo goleiro Felix Wiedwald após finalização de Ribery. Lewandowski saiu do banco de reservas para marcar o seu 24º gol no Alemão - ele é o artilheiro do torneio - aos 41 minutos, se aproveitando de falha da defesa adversária.

Depois, aos 45 minutos, Thiago Alcantara marcou o seu segundo gol na partida e o quinto do Bayern. A assistência foi, mais uma vez de Corman, assim como no seu primeiro tento na goleada do Bayern sobre o Werder.