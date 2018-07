Bayern inicia busca pelo tri do Alemão contra Wolfsburg Atual bicampeão do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique vai começar a sua defesa do título na temporada 2014/2015 no dia 22 de agosto contra o Wolfsburg. Como é tradição na Alemanha, a competição nacional começa em uma sexta-feira, em partida isolada, com o atual vencedor jogando diante de sua torcida. No caso, o jogo será na Allianz Arena, em Munique.