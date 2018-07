Bayern iniciará próximo Alemão contra Mönchengladbach O Bayern de Munique iniciará a defesa do seu título nacional contra o Borussia Mönchengladbach, em casa, no dia 9 de agosto, quando o técnico Pep Guardiola vai dirigir a equipe pela primeira vez no Campeonato Alemão. "É um início digno para a temporada e Guardiola", disse Paul Breitner, ex-jogador e uma das lendas do Bayern. "O Gladbach é um oponente que pertence ao melhor que o Campeonato Alemão tem oferecido durante as últimas quatro décadas", completou.