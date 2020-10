Bayern joga na Rússia para manter poderio e Real mira reação na Liga dos Campeões

A segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões se inicia nesta terça-feira com dois gigantes europeus em busca de objetivos distintos. Após vencer o rival Barcelona no sábado e amenizar o clima de pressão, o Real Madrid tentará se reabilitar na competição. Já o Bayern de Munique buscará manter o desempenho brilhante visto desde a temporada passada.

Após vencer a última Liga dos Campeões com 11 triunfos e 100% de aproveitamento, o Bayern iniciou a defesa do seu título da melhor forma possível. Na última semana, goleou o Atlético de Madrid, um time sempre reconhecido pelo sistema defensivo seguro, por 4 a 0. "Agora nos sentimos muito bem, mas isso não serve de nada em março e abril, quando começa o mata-mata", alertou Hansi Flick, o técnico do time alemão.

Será, portanto, um desafio complicado para o Lokmotiv Moscou, que receberá o Bayern na Rússia, a partir das 14h55 (horário de Brasília), após empatar com o Salzburg na Áustria. Terá de parar um ataque que marcou ao menos três gols nas últimas seis partidas e vem exibindo variação impressionante, tanto que Lewandowski nem marcou diante do Atlético de Madrid.

Mas o polonês compensou no último sábado, quando marcou três vezes nos 5 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, chegando aos dez gols em cinco partidas no Campeonato Alemão. Nesse confronto, recuperado de lesão, Leroy Sané também deixou a sua marca. E agora também poderá atuar no torneio continental, assim como Serge Gnabry, ausência na estreia por estar com suspeita do coronavírus. O clube explicou nesta segunda-feira que se tratou de um falso positivo, o que o liberou da quarentena.

O outro jogo da chave será disputado na Espanha, ás 17h, com o Atlético recebendo o Salzburg, em busca da reabilitação.

REAL MADRID JOGA PELA PRIMEIRA VITÓRIA

Impulsionado pelo triunfo sobre o Barcelona por 3 a 1, no Camp Nou, o Real Madrid volta a campo nesta terça-feira, novamente como visitante, para buscar o primeiro triunfo na Liga dos Campeões, depois de ser derrotado por Shakhtar Donetsk por 3 a 2, em casa, na semana passada.

Dessa vez, o time vai à Alemanha encarar o Borussia Mönchengladbach, que abriu a sua campanha com um bom empate por 2 a 2 contra a Inter de Milão, na Itália, embora tenha cedido a igualdade. Assim, o Real está obrigado a obter seu triunfo para não se complicar no Grupo B, que terá Shakhtar e Inter duelando às 14h55.

Para evitar nova surpresa, como contra a equipe ucraniana, de quem chegou a estar perdendo por 3 a 0, Zidane cobra a repetição da intensidade do clássico neste novo confronto. E terá o reforço de Eden Hazard, recuperado de lesão e que poderá fazer sua estreia na temporada 2020/2021.

O time, porém, perdeu o lateral-direito Nacho Fernández, que se lesionou no Camp Nou e forçará o treinador francês a fazer uma improvisação para o duelo desta terça, sendo que Lucas Vásquez é o favorito a ser o escolhido para a função.

O aumento de contágios na região de Mönchengladbach fez as autoridades retrocederem da intenção inicial de colocar 10.804 torcedores no Borussia-Park e depois a presença simbólica de apenas 300 convidados. Assim, a partida será realizada sem a presença de público no estádio.

OUTROS JOGOS

O dia também terá os confrontos dos Grupos C e D, com Liverpool e Manchester City em busca de novos triunfos, sendo que todos o jogos dessas chaves serão às 17h. No C, os duelos são Porto x Olynpiacos e Olympique de Marselha x City. Já no D, os confrontos serão Atalanta x Ajax e Liverpool x Midtjylland.