Bayern joga para o gasto e mantém 100% na Liga dos Campeões

O Bayern de Munique conquistou nesta terça-feira a sua segunda vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Na abertura da segunda rodada do Grupo E, o time aproveitou bem a realização da partida com os portões fechados da Arena Khimki para derrotar, na Rússia, o CSKA Moscou por 1 a 0.

O triunfo desta terça-feira deixou o Bayern em boas condições no Grupo E da Liga dos Campeões, com seis pontos, e complicou o CSKA Moscou, que ainda não somou pontos. A chave é completada por Roma, com três pontos, e Manchester City, sem pontuar, que se enfrentam ainda nesta terça-feira na Inglaterra.

Punido pela Uefa pela exibição de símbolos de extrema-direita por seus torcedores em uma partida diante do Viktoria Plzen na última Liga dos Campeões, o CSKA Moscou não pôde contar com o apoio do seu torcedor no duelo desta terça-feira com o Bayern, que se aproveitou da condição favorável para vencer.

Assim, o time abriu o placar logo no primeiro tempo, após Götze sofrer pênalti de Mário Fernandes, recentemente convocado por Dunga para a seleção brasileira. Aos 21 minutos, Müller executou a cobrança, finalizou no meio do gol e colocou o Bayern em vantagem. O CSKA Moscou até tentou reagir, mas foi ao intervalo perdendo após, na sua melhor chance, Eremenko acertar o travessão.

No segundo tempo, o Bayern não chegou a ser pressionado pelo CSKA Moscou, mesmo que o jogo tenha sido franco, e conseguiu manter o controle da partida. O time poderia ter feito até o segundo gol, mas assegurou mesmo a vitória por 1 a 0.

Os dois times voltam a entrar em campo pela Liga dos Campeões no dia 21 de outubro. Fora de casa, o Bayern vai enfrentar a Roma. Já o CSKA Moscou receberá o Manchester City em partida válida pela terceira rodada do Grupo E.