Bayern jogará sem Ribéry e Schweinsteiger contra o Porto

O Bayern de Munique estará sem os meias Bastian Schweinsteiger e Franck Ribéry na primeira partida contra o Porto nas quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

O francês Ribéry ainda não está totalmente em forma após cinco semanas fora dos gramados por conta de uma lesão no tornozelo, enquanto Schweinsteiger contraiu uma virose nos últimos dias.

"Bastian e Franck não estarão conosco contra o Porto. Isto é amargo", disse o diretor de esportes do clube, Matthias Sammer, nesta segunda-feira, à medida que os problemas começam a se acumular para o clube da Baviera.

Medhi Betania, David Alaba, Javi Martínez e Arjen Robben já foram descartados por conta de lesões. O zagueiro Jérôme Boateng, que não jogou durante a vitória por 3 a 0 contra o Eintracht Frankfurt por conta de uma pequena lesão, está de volta ao time.

"Os que estão conosco têm nossa total confiança", disse Sammer a repórteres sobre a viagem do clube para Portugal. O Bayern é líder do Campeonato Alemão, com vantagem de 10 pontos, e está na semifinal da Copa da Alemanha.