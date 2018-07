Bayern leva gol de letra do Augsburg e perde a quarta seguida

O que era para ser um sonho está se desenhando um pesadelo para o Bayern de Munique. Desde que conquistou o título do Campeonato Alemão com quatro rodadas de antecedência, a equipe de Pep Guardiola só perde. Neste sábado, mesmo jogando com titulares, levou um gol de letra e foi derrotado pelo Augsburg, por 1 a 0, em plena Allianz Arena.

A pior fase do Bayern em muitos anos começou com eliminação na semifinal da Copa da Alemanha, para o arquirrival Borussia Dortmund, nos pênaltis, também em Munique. O time perdeu do Bayer Leverkusen, fora de casa, no sábado passado, e depois levou 3 a 0 do Barcelona no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Vinte dias depois de avançar na Liga com uma goleada por 6 a 1 sobre o Porto, o Bayern vai fechando a temporada de forma melancólica. Na terça-feira, precisa ganhar de quatro gols de diferença do Barcelona para chegar à final continental. Caso contrário, só cumpre tabela até a temporada acabar.

Apesar de o jogo deste sábado não valer nada, Guardiola escalou quase força máxima. No gol, deu chance a Pepe Reina fazer seu quarto jogo na temporada. Mas o espanhol foi expulso logo aos 12 minutos, depois de cometer pênalti. Neuer foi chamado a campo e viu Verhaegh acertar a trave.

O melhor goleiro do mundo, entretanto, acabou sendo vazado aos 26 minutos do segundo tempo. Højbjerg cruzou da esquerda e o paraguaio Raul Marcelo Bobadilla mostrou categoria para bater de letra, antes de Neuer chegar. Um golaço.

OUTROS JOGOS

Também neste sábado, o Borussia Mönchengladbach venceu o confronto direto contra o Bayer Leverkusen por 3 a 0, com gols de Kruse, Herrmann e Traoré. Com o resultado, também pela 32.ª rodada, chegou aos 63 pontos, ultrapassando o Wolfsburg e assumindo provisoriamente a vice-liderança do torneio.

Com cinco pontos a mais que o Bayer, faltando dois jogos para o fim do Campeonato Alemão, ficou muito perto de assegurar um lugar entre os três primeiros e uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. O Bayer Leverkusen, por sua vez, não perde mais o quarto lugar, que lhe garante vaga nos playoffs anteriores à fase de grupos.

O Hannover 96 empatou em 1 a 1 com o Werder Bremen, em casa, e manteve embolada a briga contra o rebaixamento. Agora Hannover, Paderborn e Freiburg têm 31 pontos, enquanto o Hamburgo soma 32. Dos quatro, um deve cair e outro jogar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão. Só o Paderborn ainda joga na rodada, contra o Wolfsburg, em casa, domingo.

O Eintracht Frankfurt venceu o Hoffenheim por 3 a 1, encerrou quase dois meses sem vitória, e se garantiu matematicamente na primeira divisão. Já o Borussia Dortmund fez 2 a 0 no Hertha Berlim e chegou aos 43 pontos, no sétimo lugar. A equipe amarela briga matematicamente para entrar na zona de classificação da Liga Europa.