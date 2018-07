Bayern leva susto, mas bate Ingolstadt de virada com gol de Rafinha

O Bayern de Munique suou, mas derrotou o Ingolstadt por 3 a 1 neste sábado, de virada, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão após três rodadas. Diante de sua torcida na Baviera, a equipe tomou um susto logo no início ao sair atrás no placar, mas se recuperou com direito a gol do brasileiro Rafinha.

O resultado manteve o Bayern na liderança da tabela, com nove pontos. Na quarta-feira, a equipe recebe o Hertha Berlin pela quarta rodada. Já o Ingolstadt segue sem vencer na competição e está à beira da zona de rebaixamento, com um ponto. Na terça, recebe o Eintracht Frankfurt.

O Ingolstadt assustou neste sábado e saiu na frente com o gol de Lezcano aos sete minutos, após bela assistência de Leckie. Mas apenas quatro minutos depois, o Bayern buscou o empate. Ribéry tocou para Lewandowski, que bateu com estilo, de canhota, encobrindo o goleiro.

O placar persistiu até o intervalo, mas logo no início do segundo tempo, Ribéry ficou com a sobra após cruzamento da direita e ajeitou para Xabi Alonso encher o pé de fora da área e marcar belo gol. A resposta do Ingolstadt poderia ter acontecido três minutos depois, mas Leckie parou em defesa incrível de Neuer.

O time visitante seguiu pressionando e assustou o Bayern em algumas oportunidades, mas a equipe bávara aproveitou um contra-ataque para fechar o placar. Aos 38, novamente Ribéry foi quem começou a jogada pela esquerda e tocou para Rafinha. O brasileiro ajeitou e bateu firme de fora da área, sem chance para o goleiro.

BORUSSIA GOLEIA - Ainda neste sábado, o Borussia Dortmund chegou ao seu segundo triunfo no Alemão ao atropelar o Darmstadt por 6 a 0, em casa. O resultado levou a equipe a seis pontos, na quarta colocação da tabela, enquanto o adversário parou nos três e é o 13.º.

A goleada começou a ser desenhada logo aos seis minutos, com o gol de Gonzalo Castro. Mas o Darmstadt endureceu a partida e só levou o segundo na etapa final, com Adrián Ramos, logo aos dois minutos. Aos oito, foi a vez de Pulisic deixar sua marca e ampliar a vantagem.

Desanimado, o Darmstadt ainda ficou com um a menos aos 12, com a expulsão de Niemeyer. O Borussia, então, aproveitou para construir a goleada. Castro, de novo, aos 22, Sebastian Rode, aos 39, e Emre Mor, aos 42, selaram o resultado final.

OUTROS RESULTADOS - Quem segue fazendo boa campanha neste início de Alemão é o caçula Red Bull Leipzig. Neste sábado, a equipe goleou o tradicional Hamburgo por 4 a 0, mesmo atuando fora de casa, e chegou a sete pontos. Werner, duas vezes, Forsberg e Selk marcaram os gols, todos no segundo tempo.

O Bayer Leverkusen foi a Frankfurt e sofreu sua segunda derrota ao cair diante do Eintracht por 2 a 1. Já o Hoffenheim recebeu o Wolfsburg e as equipes não saíram do empate por 0 a 0.