Bayern marca no fim e bate Leverkusen por 2 a 1 pelo Alemão

Quando a fase é boa, até a sorte ajuda. Foi o que ficou comprovado no jogo entre o líder disparado do Campeonato Alemão, Bayern de Munique, e o terceiro colocado, Bayer Leverkusen, neste sábado. O confronto seguia empatado em 1 a 1 até os 42 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Philipp Wollscheid marcou contra e deu a vitória ao time da Baviera, que atuava na casa do adversário.

O triunfo levou o Bayern aos 69 pontos, tranquilo na liderança, 20 pontos à frente do vice-líder Borussia Dortmund. Em 26 partidas, esta foi a 22.ª vitória da equipe, que perdeu apenas uma vez na competição e está com o título nas mãos. Já o Bayer Leverkusen estacionou nos 45 pontos, mas manteve a terceira colocação, que garante vaga na Liga dos Campeões.

Mesmo atuando fora de casa, o Bayern foi para cima e abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Mario Gómez recebeu de Shaqiri pelo meio, deu lindo drible em Carvajal e arrancou. Na entrada da área, o centroavante mostrou habilidade mais uma vez e deu outra finta, dessa vez em Boenisch, antes de tocar sem chance para o goleiro Leno.

O gol deu a tranquilidade que a equipe precisava para administrar o resultado, que se manteve até os 30 minutos do segundo tempo, quando o Bayer empatou. Gonzalo Catro bateu escanteio pela direita, Boenisch desviou para o meio da área e Rolfes apareceu sozinho para marcar.

Quando parecia que o jogo terminaria mesmo empatado, o Bayern chegou à vitória em uma infelicidade de Wollscheid. Aos 42 minutos, Schweinsteiger bateu falta pela esquerda, a bola explodiu no zagueiro do Bayer e tirou as chances de defesa do goleiro Neuer.