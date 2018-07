Bayern marca no fim, vence Hamburgo e mantém os 100% no Alemão

O Bayern de Munique teve neste sábado seu maior obstáculo neste início de Campeonato Alemão. Diante do tradicional Hamburgo, fora de casa, permaneceu empatado por 87 minutos, mas marcou no fim, venceu por 1 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento na competição após cinco rodadas.

O resultado levou o Bayern a 15 pontos, na liderança isolada da competição e sem poder ser alcançado neste fim de semana. O Hamburgo, por sua vez, realizou neste sábado sua melhor partida na temporada, mas vive péssimo início de temporada, com somente um ponto conquistado em cinco jogos.

Agora, o time bávaro volta as atenções para a Liga dos Campeões, pela qual enfrentará o Atlético de Madrid na quarta-feira, fora de casa. O Hamburgo só volta a campo no outro sábado, quando viaja para encarar o Hertha Berlin pelo Alemão.

Neste sábado, o Bayern sofreu demais com a forte marcação do Hamburgo. No primeiro tempo, martelou, mas teve poucos lances de perigo. O principal deles aconteceu aos 19 minutos, quando Alaba foi à linha de fundo e cruzou na cabeça de Lewandowski, que finalizou rente ao travessão.

Na etapa final, o Hamburgo se tornou ainda mais defensivo, na busca por segurar um empate que, se não resolvia sua situação na tabela, com certeza daria mais ânimo a um time que tem sofrido tanto. Com muita dificuldade, o time da casa ia parando o adversário e não sofria grandes sustos.

Mas se a retranca adversária incomodava, o Bayern contou com a qualidade técnica de seus jogadores para buscar seu único gol. Principalmente de Thiago Alcântara. O meia aproveitou erro na saída de bola do Hamburgo e emendou um longo lançamento de primeira, primoroso, para Ribéry. O francês foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Kimmich, que chegou na segunda trave para marcar.

OUTROS RESULTADOS

Outro que venceu neste sábado foi o Borussia Mönchengladbach. Em casa, a equipe contou com os gols de Stindl e Wendt para fazer 2 a 0 no Inglstadt e subir para a quarta colocação na tabela, com dez pontos, deixando o adversário em 15.º, com somente um.

Quem também chegou aos dez pontos foi o Hertha Berlin. Depois de manter os 100% de aproveitamento nas primeiras três rodadas e perder para o Bayern, a equipe da capital levou um gol nos acréscimos neste sábado e cedeu o empate por 3 a 3 diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa.

Já o Bayer Leverkusen venceu pela primeira vez após quatro empates e chegou aos sete pontos, em nono. Neste sábado, visitou o Mainz e triunfou por 3 a 2. Na outra partida já realizada no dia pelo Alemão, o Augsburg recebeu o Darmstadt e venceu por 1 a 0.