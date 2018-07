Bayern marca 4 no 1º tempo, goleia Stuttgart e dispara na ponta

Depois de um inesperado empate com o Eintracht Frankfurt na última rodada, o Bayern de Munique voltou à rotina de goleadas no Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe bávara contou com um primeiro tempo impecável para golear o Stuttgart por 4 a 0, em casa, e abrir distância na liderança da competição.

O resultado levou o Bayern a 34 pontos, abrindo oito do vice-líder Borussia Dortmund, que ainda atua no domingo. Na próxima rodada do Alemão, dia 21, os bávaros fazem o clássico com o Schalke 04. O Stuttgart, por sua vez, está na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos, e recebe com o Augsburg no dia 21.

Mais uma vez, Douglas Costa foi um dos nomes da vitória do Bayern. Foi ele o responsável pela jogada do primeiro gol, aos dez minutos. Em rápido contra-ataque, o brasileiro recebeu de Götze pela direita, pedalou para cima do marcador, foi à linha de fundo e cruzou no meio. Robben desviou de barriga para a rede.

Sete minutos depois, foi o próprio meia quem marcou. O Bayern era perigosíssimo nos contra-ataques, e foi assim que chegou ao segundo. Após troca rápida de passes pela direita, Thomas Müller cruzou para o meio. A bola passou por todo mundo, mas Douglas Costa chegou batendo firme de primeira, da entrada da área, para marcar um bonito gol.

O Stuttgart ameaçou aos 33, quando Klein fez linda jogada pela direita e cruzou rasteiro para Kostic, que finalizou no travessão. Mas o jogo era mesmo do Bayern, que ampliou apenas três minutos depois. Müller e Robben fizeram linda tabela pela direita, o alemão cruzou e Lewandowski apareceu para tocar para a rede.

O ataque bávaro estava inspirado e transformou a vitória em goleada ainda no primeiro tempo. Aos 39, Coman recebeu pela esquerda e bateu. Tyton espalmou, mas Lewandowski foi esperto para recuperar a posse e tocar de volta para Coman, que cruzou. Vidal tocou de cabeça no travessão, Müller aproveitou o rebote e cabeceou para o gol vazio.

O intervalo salvou o Stuttgart de uma goleada ainda maior, porque a equipe melhorou para o segundo tempo, voltou mais fechada e impediu novos gols. Principalmente, porque Tyton se recuperou da falha no quarto gol e fez grandes defesas. Robben, em duas oportunidades, também fez a opção errada quando o gol parecia certo.

OUTROS RESULTADOS

Em outros resultados do dia pelo Alemão, destaque para o Colônia, que foi a Leverkusen e surpreendeu o Bayer ao vencer por 2 a 1, com dois gols de Maroh - Chicharito Hernández fez o dos mandantes. Com o resultado, o Colônia passou o próprio Bayer - 18 pontos a 17 -, chegando a sétimo e deixando o adversário em oitavo.

Também neste sábado, dois jogos terminaram empatados em 0 a 0: Borussia Mönchengladbach x Ingolstadt e Hoffenheim x Eintracht Frankfurt. Já o Mainz recebeu o Wolfsburg e venceu por 2 a 0.