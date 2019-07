Bayern massacra Fenerbahçe por 6 a 1 e decide torneio amistoso contra o Tottenham

O Bayern de Munique atropelou o Fenerbahçe na segunda semifinal da Copa Audi, um torneio amistoso disputado na Allianz Arena, em Munique, nesta terça-feira. O placar de 6 a 1 coloca os bávaros na final contra o Tottenham, que mais cedo passou pelo Real Madrid por 1 a 0.

A lista de gols da vitória da equipe alemã teve um "hat-trick" (três gols) do atacante Thomas Muller, com Renato Sanchés, Goretzka e Coman completando o placar para o time da casa. Kruse descontou para os turcos no segundo tempo.

Os comandados do técnico Niko Kovac começaram o jogo que definia o segundo finalista do evento que serve como preparação para a temporada europeia de forma avassaladora. Cinco dos seis gols foram anotados ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, os alemães diminuíram o ritmo e Kovac realizou uma série de cinco alterações. Antes, já havia feito quatro mudanças. No final, apenas o lateral-direito Kimmich e o meia Goretzka permaneceram em campo durante os 90 minutos.

O duelo teria se tornado dos mais monótonos após o intervalo se não fosse por um lance inusitado. O meia do Fenerbahçe, Nabil Dirar, seguia para o campo de ataque quando, irritado com vaias que ouvia das arquibancadas, parou o lance e ameaçou abandonar a partida. O técnico Ersun Yanal teve de insistir para que seu comandado, capitão da equipe turca, permanecesse no jogo.

Outro lance que chamou a atenção no segundo embate do dia no Allianz Arena foi o golaço de Thomas Muller, seu terceiro na goleada. O camisa 13 notou a saída atabalhoada do goleiro Harun Tekin e deu um belo toque de antes da intermediária, fechando a conta para sua equipe.

Atual heptacampeão alemão, o Bayern de Munique estreia oficialmente na temporada neste sábado, quando decide a Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, no estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.