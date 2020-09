Bayern massacra o Schalke na estreia do Campeonato Alemão: 8 a 0

O Bayern de Munique mostrou, nesta sexta-feira, que a sua ânsia por vitórias permanece intensa mesmo após a conquista da Liga dos Campeões, ao golear de forma impiedosa o Schalke 04, por 8 a 0, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Alemão.

Considerado um clássico, o confronto foi desigual, o que leva a crer que a conquista da nona taça nacional consecutiva deverá ser apenas uma questão de tempo. Foi um massacre. E o primeiro gol não demorou a sair. Logo aos quatro minutos, Gnabry foi lançado na entrada da área e, com grande habilidade matou a bola, se livrou da marcação e bateu bonito: 1 a 0.

O segundo gol saiu aos 19 minutos, com Goretzka, que chutou colocado de fora da área. Aos 31, o artilheiro Lewandowski foi derrubado dentro da área. Pênalti, que o camisa 9 mesmo cobrou e ampliou a vantagem do Bayern.

O segundo tempo foi ainda mais fácil para os bávaros, que viram Sané, recentemente contratado do Manchester City, estrear tão bem que parecia sempre ter jogado pelo time de Munique. Com a tentativa frustrada do Schalke em atacar, o canhoto teve espaços para criar jogadas contra a equipe que o lançou em 2014, aos 16 anos de idade.

Aos 2 minutos, após tabela, Sané rolou para Gnabry fazer o quarto gol. O quinto foi muito semelhante e saiu aos 14 minutos, de novo com Gnabry. Aos 24, Lewandowski deu lindo passe de letra para Müller concluir e ver o goleiro Faehrmann falhar.

Faltava o gol de Sané e ele veio recheado com sua característica. Lançado em alta velocidade, o talentoso jogador bateu na saída do goleiro e fez 7 a 0. Ainda havia tempo para mais e Musiaka tratou de fazer toda a jogada do último tento da goleada. Uma pena a Allianz Arena estar completamente vazia por causa da pandemia.