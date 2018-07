Bayern massacra Porto em casa e vai à semifinal da Liga dos Campeões

Com a grande exibição, o Bayern apagou de vez a fraca atuação da primeira partida, na qual foi derrotado por 3 a 1, após falhas seguidas da defesa. Um dos vilões daquele jogo, o brasileiro Dante, também presente na goleada da Alemanha sobre o Brasil, foi reserva e só entrou em campo nos instantes finais da partida.

Sem Ribéry, Robben e Bastian Schweinsteiger, que nem saiu do banco, o Bayern foi liderado nesta terça por Thiago Alcântara, filho do brasileiro Mazinho. Ele foi o autor do primeiro gol da partida e participou dos principais lances ofensivos dos anfitriões. Só não ofuscou o atacante Robert Lewandowski, responsável por dois gols deste grande triunfo.

O JOGO

O Bayern entrou em campo nesta terça com a missão de vencer o Porto por ao menos dois gols de diferença. Mas precisou de apenas 21 minutos em campo para neutralizar o triunfo obtido pelos portugueses na ida. E de 45 minutos para massacrar e acabar com as esperanças de classificação dos rivais.

Os alemães construíram o placar de 5 a 0 na etapa inicial com facilidade, diante de um Porto que não lembrou nem um pouco o adversário do primeiro jogo. Uma breve análise nas estatísticas comprovava o domínio contundente dos anfitriões. O Bayern registrou 63% de posse de bola e acertou 11 finalizações, contra nenhuma dos visitantes.

O "baile" teve início com três gols marcados em jogadas aéreas. Na primeira, Thiago Alcântara escorou de cabeça e abriu o placar aos 13 minutos. O segundo gol, aos 21, veio em cabeçada do zagueiro Jérôme Boateng, após cobrança de escanteio na área. E Robert Lewandowski, aos 26, completou para as redes a investida de Philipp Lahm pela direita.

A boa folga no placar já obrigava o Porto a marcar pelo menos três gols para igualar o placar do jogo de ida e levar o confronto para a prorrogação. Apesar da vantagem, o Bayern seguia pressionando no ataque. Do outro lado, o Porto não escondia o abatimento, à semelhança da seleção brasileira na fatídica eliminação na Copa do Mundo.

Não por acaso muitos dos jogadores que estavam em campo naquela semifinal também fizeram a diferença nesta terça. Como Thomas Müller, autor do quarto gol dos alemães. Aos 35, ele bateu rasteiro e sem muita força de fora da área e contou com desvio na zaga para tirar a bola do goleiro. Com a bola na rede, o Bayern anotava seu quarto gol em 20 minutos.

E, depois de mostrar superioridade na bola aérea, o time da casa exibia força também nas trocas de passe. Assim, chegava com facilidade na área portuguesa. De pé em pé, a bola chegou a Lewandowski, que finalizou rasteiro no canto. Foi seu segundo gol na partida. Como aconteceu na semifinal da Copa, o time alemão encerrou o primeiro tempo com o convincente placar de 5 a 0.

E, lembrando novamente aquele duelo no Mundial, os alemães desaceleraram na volta para o segundo tempo. O Bayern levou perigo pela primeira vez na etapa final em lance do brasileiro Maicon, que quase marcou contra.

Então apático em campo, o Porto passou a acertar melhor a marcação no segundo tempo e teve um lampejo de bom futebol a partir dos 25 minutos, principalmente com Jackson Martínez. O colombiano acordou o time visitante e esquentou o jogo ao descontar aos 27, em cabeçada na pequena área, após cruzamento da direita. Dois minutos depois, ele bateu com perigo da entrada da área e viu a bola passar rente à trave direita de Neuer.

Martínez, contudo, era a exceção do Porto na Allianz Arena. Os demais paravam facilmente na defesa alemã e pouco arriscavam no ataque. Casemiro, destaque do time em jogos anteriores da Liga, teve desempenho discreto. Para piorar, o zagueiro Marcano foi expulso nos minutos finais e acabou com qualquer chance de reação do Porto, que ainda precisava de dois gols para igualar o confronto.

Contagem que foi neutralizada pelo sexto gol do Bayern, aos 43 minutos, em perfeita cobrança de falta de Xabi Alonso. Foi a jogada que selou a goleada e a superioridade dos anfitriões em campo. Agora, o time do técnico Josep Guardiola aguarda o sorteio de sexta-feira para conhecer seu adversário na semifinal.