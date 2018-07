Bayern Munique garante que Lahm e Neuer não preocupam para a Copa

MUNIQUE - O Bayern de Munique garantiu nesta segunda-feira que o capitão Philipp Lahm e o goleiro Manuel Neuer vão estar aptos a atuarem pela seleção da Alemanha na Copa do Mundo o Brasil, apesar de terem se contundido no último sábado, durante a decisão da Copa da Alemanha, vencida diante do Borussia Dortmund, por 2 a 0.

Neuer terminou a partida com uma lesão no ombro direito. Já Lahm foi substituído depois de sofrer uma contusão no tornozelo esquerdo. Ambos foram examinados nesta segunda-feira pelos médicos do Bayern. Depois disso, o clube explicou que a presença deles na Copa não está em perigo e ambos vão viajar com a seleção alemã para o período de treinamentos no norte da Itália nesta quarta-feira.

Lahm não terá condições de treinar por até sete dias por causa da lesão. Já Neuer precisará usar uma proteção e realizará tratamento com a seleção alemã. Sua resposta aos trabalhos vai determinar depois de quanto tempo ele ficará afastado dos treinamentos.

O comunicado divulgado pelo Bayern não fez menção ao volante Bastian Schweinsteiger, que perdeu a final de sábado por causa de uma lesão no joelho, mas as informações anteriores eram de que a sua contusão não era séria.

A Alemanha teve desempenho impressionante nas Eliminatórias, com nove vitórias e um empate em dez partidas, mas as lesões de alguns dos seus principais jogadores causam preocupação às vésperas do Mundial.

Mario Gomez foi deixado de fora da convocação e o veterano Miroslav Klose disputou poucas partidas nesta temporada, por causa de várias lesões. O volante Sami Khedira ainda não disputou uma partida completa desde que voltou ao Real Madrid após ficar seis meses afastado dos gramados por causa de uma lesão no joelho.

O técnico Joachim Löw está levando 27 jogadores para um período de treinamentos. Ele vai cortar quatro deles e anunciar a lista final de convocados, após o amistoso com Camarões, marcado para 1º de junho. A Alemanha também vai enfrentar a Armênia em 6 de junho, um dia antes de viajar para o Brasil.

A Alemanha abrirá a sua participação na Copa do Mundo contra Portugal em 16 de junho, em Salvador. Em seguida, jogará com Gana, em 21 de junho, em Fortaleza, e concluirá sua participação no Grupo G diante dos Estados Unidos, em 26 de junho, no Recife.