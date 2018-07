Bayern não sai do 0 a 0 com o Hamburgo no Alemão

O Bayern de Munique não conseguiu aproveitar o momento ruim do Hamburgo para se fortalecer na luta pela liderança neste início do Campeonato Alemão. Fora de casa, os atuais campeões nacionais não passaram de um empate por 0 a 0 com o Hamburgo, em partida válida pela quarta rodada, disputada na Imtech Arena.

Apesar da superioridade técnica e de ter dominado a partida, o Bayern não conseguiu criar chances efetivas de gol no primeiro tempo. Na etapa final, o time esboçou uma pressão sobre o Hamburgo, desperdiçou algumas oportunidades e assim não conseguiu sair do 0 a 0.

O resultado levou o Bayern aos oito pontos, na terceira colocação, que ainda pode ser perdida para outros times na sequência da rodada, como o Bayer Leverkusen, que se tornará líder se vencer o Wolfsburg no domingo, fora de casa, e o Borussia Dortmund, que entrará em campo neste sábado para encarar o Mainz, como visitante. Já o Hamburgo somou o seu segundo ponto, deixou a lanterna, mas está apenas em 17.º lugar, na zona de rebaixamento.

Recém-promovido à primeira divisão, o Paderborn se aproveitou do tropeço do Bayern e assumiu a liderança provisória do Campeonato Alemão, com oito pontos, ao vencer o Hannover por 2 a 0, em casa. Os gols da partida saíram no segundo tempo e foram marcados por Elias Kachunga e Moritz Stoppelkamp. O Hannover é o quinto colocado com sete pontos.

Também com oito pontos e por enquanto em segundo lugar, o Hoffenheim derrotou neste sábado o lanterna Stuttgart, com apenas um, por 2 a 0, fora de casa. Anthony Modeste e Tarik Elyounoussi fizeram os gols da partida.

Em uma partida emocionante, o Schalke 04 arrancou o empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt, em casa. O time visitante abriu 2 a 0 com gols de Alexander Meier e Marco Russ e cedeu a igualdade ao Schalke, que marcou com Eric Maxim Choupo-Moting, de pênalti, e Julian Draxler. Depois, a partida teve três jogadores expulsos - Kevin-Prince Boateng e Julian Draxler, do Schalke, e Slobodan Medojevic, do time visitante - e o placar se manteve em 2 a 2.

Também neste sábado, o Augsburg chegou aos seis pontos, na sétima colocação, ao vencer o Werder Bremen por 4 a 2, em casa. Daniel Baier, Paul Verhaegh, Tobias Werner e Tim Matavz marcaram para o time mandante, que foi vazado por Davie Selke e Franco Di Santo.