Bayern nega ter acertado com atacante Lewandowski

Na terça-feira o Bayern de Munique anunciou a contração de Mario Götze, outro do trio de estrelas do Borussia (formado também por Marco Reus). A informação começou a vazar na imprensa alemã na segunda e logo os dois times envolvidos confirmaram que a negociação já estava concluída e que o atacante mudaria de clube ao fim da temporada.

Na ocasião, o Dortmund explicou que Götze e o seu empresário, Volker Struth, informaram o clube que o jogador ia fazer valer a cláusula que rescinde o seu contrato com o pagamento da multa. De acordo com o jornal Bild, que vazou a notícia, a multa é de 37 milhões de euros. Já segundo a revista Kicker, ela é 1 milhão mais cara, na transferência mais dispendiosa da história do futebol alemão.

Depois da contratação de Götze, ainda na terça, o Bayern fez 4 a 0 no Barcelona na primeira partida das semifinais da Liga dos Campeões. No dia seguinte, horas antes de o Borussia entrar em campo para receber o Real Madrid, o agente de Jurgen Klopp, técnico do Borussia, deu entrevista a uma rádio espanhola e afirmou que Lewandowski também estava fechado com o Bayern.

Segundo Enrique Reyes, o Bayern não negociaria com o Borussia. Assim como fez há um ano para contratar Javi Martínez junto ao Athletic de Bilbao e agora repetiu com Götze, simplesmente pagaria a multa contratual do artilheiro do Campeonato Alemão.

Apesar da notícia da suposta ida ao maior rival do Bayern, Lewandowski acabou com o jogo contra o Real Madrid, marcando os quatro gols da goleada por 4 a 1. Depois da partida, o gerente geral do Borussia, Hans-Joachim, explicou que o polonês já recusou diversas propostas de renovar o contrato que vence ao fim de 2014, mas que o clube alemão não desiste de tê-lo por pelo menos mais uma temporada. "Nosso desejo explícito é que ele fique aqui. Nós vamos mantê-lo mesmo que não recebamos nenhum dinheiro pela venda dele, o que não nos interessa nem um pouco".

Mas o discurso do agente do jogador é diferente. Maik Barthel disse ao Bild que já tem um acordo para que Lewandowski deixe o Borussia. "Existe uma proposta interessante por ele, que atende aos desejos do Dortmund e também o que quer o jogador. A diretoria nos assegurou que ele pode sair no final da temporada nessas condições." Segundo o jornal alemão, esse clube seria o Bayern de Munique.