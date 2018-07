Bayern negocia lateral Contento com o Bordeaux

O lateral-esquerdo Diego Contento deixou o Bayern de Munique. Neste domingo, o Bordeaux anunciou a contratação do jogador alemão, de 24 anos, que se apresentará nesta segunda-feira ao seu novo clube para realizar exames médicos e depois ser apresentado.

O Bordeaux explicou que no acordo fechado com o Bayern, o clube alemão manterá 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo alemão. No clube francês, Contento vai se reencontrar com o ex-jogador Willy Sagnol, que hoje é o técnico do Bordeaux e foi seu companheiro no Bayern.

Contento, de 24 anos, iniciou a sua carreira, ainda quando era uma criança, no Bayern e, até este domingo, nunca havia trocado de clube. Assim, o próprio time alemão destacou que o jogador deixou o Bayern após 19 anos.

Apesar disso, ele vinha sendo pouco aproveitado, tanto que disputou apenas 13 partidas na última temporada. Com isso, agora ele se transferiu para o Bordeaux em busca de mais tempo de jogo.