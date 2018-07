Bayern para na defesa do Frankfurt e perde os 100% no Alemão

Foram 10 vitórias em 10 partidas, até que o líder Bayern de Munique finalmente encontrasse uma equipe capaz de pará-lo no Campeonato Alemão. O surpreendente Eintracht Frankfurt realizou uma partida extremamente correta na marcação, parou um dos principais clubes do mundo na atualidade e segurou um honroso 0 a 0 nesta sexta-feira, em casa, na abertura da 11.ª rodada.

O resultado acabou com os 100% de aproveitamento do Bayern, que não só havia vencido todas as partidas, como também estava acostumado a golear seus adversários. Prova disso eram os 33 gols marcados até esta sexta, que deixavam a equipe com uma média de 3,3 por partida. O que ninguém esperava é que seria o Eintracht Frankfurt, apenas a quinta pior defesa da competição, a conseguir o feito de parar o poderoso ataque bávaro.

Com o empate, o Bayern subiu para 31 pontos, ainda muito à frente do segundo colocado Borussia Dortmund, que tem 23. No dia 7 de novembro, os bávaros recebem o Stuttgart. Já o Frankfurt subiu para 13 pontos, na 11.ª posição, e na próxima rodada encarará o vice-lanterna Hoffenheim fora de casa.

Desde o início do jogo, o Eintracht Frankfurt deu mostras de que não seria facilmente batido pelo Bayern, como boa parte das equipes do Alemão. Aos 10 minutos, o time bávaro chegou pela primeira vez, quando Vidal aproveitou cruzamento de Robben e só não marcou graças à ótima defesa de Hradecky. Mas os visitantes tinham clara dificuldade para se livrar da marcação.

Tanto, que a próxima oportunidade do Bayern aconteceria somente aos 30 minutos, e novamente pelo alto. Desta vez foi Xavi Martínez quem aproveitou cruzamento de Robben e cabeceou com perigo. De resto, a defesa do Frankfurt cumpriu sua tarefa a não permitiu outras oportunidades ao rival.

Somente no início da etapa final, os mandantes vacilaram e quase foram castigados. Na saída de bola, Lewandowski pressionou a zaga e a bola sobrou com Douglas Costa. De frente para o gol, o brasileiro bateu cruzado, mas parou mais uma vez em Hradecky.

O Frankfurt começou a gostar do jogo e também chegou a ter suas chances. Duas delas, praticamente em sequência, sendo a primeira aos oito minutos, quando Boateng apareceu para evitar o gol. No minuto seguinte, Xavi Martínez recuou errado, Stendera aproveitou e bateu. Neuer defendeu.

Mas o domínio era mesmo do Bayern, mesmo que sem brilhantismo, e a equipe criou duas ótimas chances para Lewandowski. Aos 20, Thomas Müller, que entrou no segundo tempo, cruzou na cabeça do centroavante, que mandou para fora. Aos 36, o polonês recebeu lançamento de Robben, mas bateu muito mal. Ele até marcaria aos 44 minutos, mas estava impedido.