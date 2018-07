Bayern para no Borussia e fica apenas no 0 a 0 pelo Alemão

Depois da espantosa goleada por 7 a 1 diante da Roma na terça-feira e do triunfo por 6 a 0 sobre o Werder Bremen no fim de semana passado, o Bayern de Munique finalmente encontrou neste domingo, 26, uma defesa capaz de parar seu poderoso ataque. Diante do Borussia Mönchengladbach, a equipe esteve longe de seus melhores dias e não passou de um empate por 0 a 0, pelo Campeonato Alemão.

O resultado manteve as duas equipes nas primeiras colocações da tabela. O Bayern é o líder, com 21 pontos em nove partidas, enquanto o Borussia reassumiu a segunda posição que ocupava no início da rodada, com 17. Na próxima rodada, no sábado, os bávaros recebem o Borussia Dortmund. Já o time de Mönchengladbach duela com o Hoffenheim no domingo, em casa.

Em busca de mais uma vitória, o Bayern começou pressionando e quase marcou aos dez minutos, quando Alaba arriscou de fora da área e acertou o travessão. Lewandowski ainda teve outra oportunidade, mas talvez a melhor chance tenha sido criada pelo Borussia Mönchengladbach, aos 34, quando Kruse recebeu na área e, de frente para Neuer, pegou fraco, facilitando para o goleiro.

O próprio Kruse exigiu defesa espetacular de Neuer no início da segunda etapa, quando invadiu a área e bateu forte, cruzado, aos 10 minutos. A resposta veio com Lewandowski, que também só não marcou porque parou no goleiro Sommer aos 14. O Bayern intensificou a pressão nos minutos finais, mas foram os donos da casa que criaram as melhores chances ao longo dos 90 minutos.