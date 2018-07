Bayern passa fácil por caçula e mantém os 100% no Alemão

Como já se tornou costume na Alemanha, o Bayern de Munique está irresistível neste início de temporada. Neste sábado, manteve os 100% de aproveitamento no campeonato nacional após cinco rodadas. Pior para o caçula Darmstadt, que foi facilmente batido em casa por 3 a 0.

O resultado deixou o Bayern na liderança do Campeonato Alemão, com 15 pontos. Na terça-feira, a equipe volta a campo para encarar o Wolfsburg, em casa. No mesmo dia, o Darmstadt, que estacionou nos seis pontos e é o 12.º, recebe o Werder Bremen.

A vitória do Bayern começou a ser construída com um golaço de Vidal, aos 19 minutos. Douglas Costa fez boa jogada pela direita e tocou no meio para o chileno, que ajeitou e acertou lindo chute de fora da área, no ângulo. A vantagem e o pouco ímpeto do adversário relaxaram o time bávaro, que passou a tocar a bola.

Isso só foi mudar no segundo tempo, e graças a um fator inesperado. Em meio a um elenco recheado de estrelas, foi o desconhecido Rode quem colocou fogo no jogo. Aos 16 minutos, recebeu pela direita, deu lindo drible no zagueiro e ficou sozinho. Então, levantou a cabeça e rolou para Coman, que chegou batendo de primeira no canto para ampliar.

A boa exibição no segundo tempo tornou Rode merecedor de um gol, e ele saiu logo na sequência. Um minutos depois, Douglas Costa deixou o meia sozinho para bater para o gol. A bola tocou na trave, mas voltou para ele próprio tocar para a rede.

Próximo adversário do Bayern, o Wolfsburg também fez bonito na rodada e chegou aos 11 pontos, na terceira colocação, ao derrotar o Hertha Berlin por 2 a 0, em casa. O resultado foi construído no segundo tempo, quando o artilheiro Bas Dost marcou duas vezes: a primeira, aos 31, e a segunda, aos 43 minutos.

Quem ainda não embalou neste início de competição foi o Borussia Mönchengladbach, que segura a lanterna sem pontuar. O Colônia aproveitou a péssima fase do adversário e venceu por 1 a 0 neste sábado, com gol de Modeste. Nos outros dois jogos do dia, o Ingolstadt surpreendeu o Werder Bremen e venceu por 1 a 0, enquanto Hamburgo e Eintracht Frankfurt ficaram no 0 a 0.