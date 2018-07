Bayern perde zagueiro Badstuber e deve ter retorno de Robben no sábado

A previsão do departamento médico é que Badstuber fique afastado desta vez por cerca de quatro meses. O caso vai exigir cirurgia, a ser realizada nos Estados Unidos, nos próximos dias. "Obviamente estou muito decepcionado", disse o defensor. "Mas acredito que poderei voltar ao time completamente em forma."

Com este novo problema físico, Badstuber perderá confrontos decisivos da equipe nesta reta final da temporada. O zagueiro vai ficar de fora da semifinal da Copa da Alemanha, contra o Borussia Dortmund, na próxima terça, e das partidas de ida e volta da semifinal da Liga dos Campeões, além dos jogos finais do Campeonato Alemão - o título antecipado poderá ser garantido já no fim de semana.

A boa notícia para o técnico Josep Guardiola é o provável retorno de Arjen Robben no fim de semana. O atacante holandês se recuperou bem da lesão muscular no abdome e pode voltar ao time na partida de sábado, contra o Hertha Berlin, pelo Alemão. "Arjen está bem e acreditamos que ele poderá voltar ao time logo", declarou o diretor executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

O dirigente também espera pelo rápido retorno de Franck Ribéry. O meia francês se recupera de contusão no tornozelo. "Precisamos dele. Nossas próximas partidas serão cruciais. Precisamos dos nossos melhores jogadores em campo", declarou.