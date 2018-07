Bayern promete anunciar Xabi Alonso nos próximos dias

Os dirigentes do Bayern de Munique revelaram nesta quinta-feira que o clube espera concluir a contratação do volante Xabi Alonso, atualmente no Real Madrid, nos próximos dias. O diretor financeiro do time alemão, Jan-Christian Dreesen, disse que Xabi Alonso e o Bayern chegaram a um "princípio" de acordo. Assim, o jogador é esperado em Munique para realizar exames médicos.

A possível contratação de Xabi Alonso foi revelada apenas um dia após o Bayern se reforçar com o zagueiro marroquino Mehdi Benatia, da Roma. "Estamos em conversações finais com o Real Madrid e esperamos chegar a um acordo em um dia ou dois", disse Dreesen em uma entrevista coletiva.

Xabi Alonso venceu a Eurocopa de 2008 e de 2012 e a Copa do Mundo de 2010 pela Espanha antes de se aposentar da seleção nesta semana após disputar 114 partidas. O jogador, de 32 anos, está no Real Madrid desde 2009 e ganhou a Liga dos Campeões da Europa em maio. Na campanha, o clube espanhol eliminou o então campeão Bayern nas semifinais.

"Acreditamos que é necessário para a nossa equipe e para satisfazer as expectativas dos nossos torcedores e de todo o clube", disse o diretor Mattihas Sammer, sobre a provável chegada de Xabi Alonso ao Bayern. O volante seria o quinto jogador espanhol do elenco dirigido pelo também espanhol Pep Guardiola. No momento, o time conta com Javi Martinez, Thiago Alcantara, Pepe Reina e Juan Bernat.

O Bayern, porém, sofre com problemas de lesão dos seus jogadores do meio-de-campo. Javi Martinez ficará fora por seis meses por uma contusão no joelho e Thiago não deve voltar a jogar antes de outubro. Além disso, Bastian Schweinsteiger estará fora por várias semanas em razão de uma lesão no joelho.

Apesar desses problemas, o Bayern venceu o Wolfsburg por 2 a 1 no seu jogo de estreia no Campeonato Alemão. No próximo sábado, o time vai enfrentar o Schalke 04, fora de casa.