Bayern quer ser clube com mais sócios no mundo O Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira que está muito perto de se tornar o clube de futebol com maior número de sócios no mundo. De acordo com a equipe alemã, no dia 30 de junho passado estavam associados a ela 217.241 mil pessoas. Dessas, cerca de 30 mil ingressaram apenas na temporada passada.