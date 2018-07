Bayern reserva goleia e avança na Copa da Alemanha

MUNIQUE - Atual campeão, o Bayern de Munique não teve problemas para avançar à terceira rodada da Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira, o time de Pep Guardiola recebeu o Hannover 96 na Allianz Arena, entrou em campo praticamente com um time reserva, mas goleou por 4 a 1, classificando-se com tranquilidade.

Entre os poupados, Ribéry, Alaba, Mandzukic e Robben. Mas Thomas Muller foi titular e acabou como artilheiro do jogo, com dois gols. O peruano Cláudio Pizarro também deixou o dele. Ribéry entrou no segundo tempo e completou a goleada do time bávaro, que contou com Dante e Rafinha entre os titulares. O Hannover, quarto colocado no Alemão, teve o também brasileiro Marcelo, zagueiro revelado pelo Santos.

Outro favorito a avançar foi o Schalke 04, que visitou o Darmstadt 98, da terceira divisão, e ganhou por 3 a 1. Farfán (de pênalti), Höwedes e Meyer marcaram os gols do time do brasileiro Felipe Santana.

Num confronto entre dois times da primeira divisão, quem avançou às oitavas da Copa da Alemanha foi o Freiburg, que fez 2 a 1 no Stuttgart em casa. Hoje na Segundona, o Kaiserslautern virou sobre o Herta Berlin, ganhou por 3 a 1, e também avançou.

A maior zebra do dia foi o Ingolstadt, lanterna da segunda divisão, que venceu fora de casa o FSV Frankfurt por 2 a 0. Na equipe joga o ex-são-paulino Caiuby. Para manter Frankfurt na Copa da Alemanha, o Eintracht fez 2 a 0 no Bochum.