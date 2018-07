Bayern se concentra no Mundial de Clubes para fechar ano perfeito

AGADIR - Depois do enorme sucesso que fez no primeiro semestre, quando conquistou os títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique se prepara agora para o último desafio de 2013: o Mundial de Clubes. E os jogadores garantem concentração total na competição que acontece no Marrocos, para poder fechar o ano perfeito sendo campeão novamente.

A estreia do Bayern no Mundial será nesta terça-feira, diante do Guangzhou Evergrande, time chinês que eliminou o egípcio Al Ahly para chegar às semifinais. "Sabemos que vários jogadores sul-americanos jogam lá", afirmou o goleiro alemão Neuer, ao comentar sobre o adversário do atual campeão europeu, que conta com o argentino Conca e os brasileiros Elkeson e Muriqui em seu elenco.

"O Mundial de Clubes é nosso objetivo final no ano. Tivemos muito sucesso nos últimos 12 meses e queremos encerrar 2013 em grande estilo. Esses jogos contra as melhores equipes de cada continente nos dão a chance de mostrar que somos realmente o número 1. É isso que desejamos fazer aqui", avisou Neuer, que é titular absoluto do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha.

Outro destaque do poderoso elenco do Bayern, o meia francês Ribéry também ressaltou que o time está bem concentrado na disputa do Mundial. "Ainda temos dois jogos para vencer. Se ficarmos com o troféu, será um bom final de ano, tanto mentalmente quanto para nossas famílias", afirmou o jogador, lembrando que o Campeonato Alemão já entrou na tradicional paralisação de fim de ano, por causa do rigoroso inverno, e que a disputa no Marrocos encerra definitivamente 2013 para o clube de Munique.

Se confirmar o favoritismo e passar pelo Guangzhou Evergrande, o Bayern enfrentará o brasileiro Atlético-MG ou o marroquino Raja Casablanca, que disputam a outra semifinal do Mundial na quarta-feira. A decisão do título do torneio está marcado para sábado, em Marrakesh.