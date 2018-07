Bayern se reforça com zagueiro alemão do Spartak Moscou

Tasci, de 28 anos, vai vestir a camisa de número 4 do Bayern. O zagueiro foi titular em 16 dos 18 jogos que o Spartak Moscou disputou no atual Campeonato Russo e agora está de volta ao futebol alemão, onde atuou por sete temporadas no Stuttgart, o primeiro clube da sua carreira.

"Estamos muito satisfeitos com a oportunidade de trazer um jogador como Serdar Tasci ao Bayern a curto prazo", comentou o diretor esportivo Matthias Sammer. "Graças à sua qualidade e experiência, ele está em posição de nos ajudar de uma só vez", completou.

Agora Tasci espera conquistar seu espaço no Bayern, que vem sofrendo com várias lesões no elenco. "Estou me sentindo muito bem e estou realmente ansioso para o novo desafio. Espero que eu possa ser útil para a equipe", declarou o jogador, que já disputou 14 jogos pela seleção alemã.

OUTROS NEGÓCIOS NA ALEMANHA - Também nesta segunda-feira, o Bayer Leverkusen anunciou o retorno do atacante australiano Robbie Kruse, que estava cedido por empréstimo ao Stuttgart, mas vinha sendo pouco aproveitado, até por ter sofrido com várias lesões nos últimos meses.

Além disso, o Stuttgart contratou o zagueiro italiano Federico Barba, que estava no Empoli e chega também por empréstimo, até o fim da temporada, com opção de posterior aquisição.

O Werder Bremen se reforçou com o volante sérvio Milos Veljkovic, que estava no Tottenham. O jogador é a quinta contratação do clube em janeiro. Antes, chegaram ao clube Laszlo Kleinheisler (Videoton), Papy Djilobodji (Chelsea), Gerhard Tremmel (Swansea City) e Sambou Yatabaré (Olympiacos).

O Hamburgo contratou por empréstimo o atacante suíço Josip Drmic, que estava no Borussia Mönchengladbach até o final da temporada. Ele estava há apenas seis meses no clube, com um gol marcado em 13 jogos após ser adquirido junto ao Bayer Leverkusen. Já o Darmstadt contratou por empréstimo o atacante Felix Platte, de 19 anos, do Schalke.