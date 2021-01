Bayern se vinga de goleada sofrida no 1° turno e atropela Hoffenheim no Alemão

O resultado mais surpreendente da atual edição do Campeonato Alemão foi a surra aplicada pelo Hoffenheim, por 4 a 1, sobre o Bayer de Munique, no primeiro turno. Campeão de tudo, o time de Munique foi massacrado, na época, fora de casa. Neste sábado, na Allianz Arena, o líder se vingou na mesma moeda, devolvendo os 4 a 1 e se mantendo com folga na tabela.

Com um jogo a mais que o vice-líder RB Leipzig, o Bayern abriu dez pontos de vantagem na classificação com a goleada (45 a 35). Isso com somente 19 dos 34 jogos da competição disputados. O Hoffenheim é o 12º colocado, com 22 pontos.

Boateng, Müller, Lewandowski e Gnabry foram os autores dos gols dos bávaros. Kramaric, de volta, fez o de honra dos visitantes.

Mesmo sem Goretzka e Javi Martinez, em isolamento por causa da covid-19, o Bayern não tomou conhecimento do Hoffenheim, único rival a vencê-lo na Alemanha em 2020, mostrando que está disposto a repetir a campanha passada e brigar por todos os títulos.

Comandado por Lewandowski, que agora tem participação direta em 28 gols da equipe na temporada, os bávaros necessitaram de 32 minutos para abrir vantagem. Kimmich serviu Boateng. O polonês entraria em ação antes do intervalo, com assistência para Müller.

O Hoffenheim diminuiu no lance seguinte, com Kramaric, revivendo as esperanças de busca pelo empate. Mas a segunda etapa foi toda dos anfitriões. Lewandowski fez o seu e ainda viu Gnabry aproveitar o passe do Coman. A surra podia ser maior, mas Pavard teve um gol anulado.

O Bayern soma 45 pontos, contra 35 do Leipzig, que ainda atua na rodada. Em outros jogos já encerrados neste sábado, o Borussia Dortmund fez 3 a 1 no Augsburg; mesmo placar do triunfo do Eintracht Frankfurt sobre o Hertha Berlin. Union Berlin e Borussia Mönchengladbach empataram por 1 a 1, assim como Werder Bremen e Schalke 04.