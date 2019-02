Bayern segura 0 a 0 com o Liverpool e jogará por vitória simples na Alemanha

O Liverpool exibiu um grande volume ofensivo no primeiro tempo, mas não soube aproveitar as oportunidades que criou e caiu de rendimento no segundo período. O fato pesou para o Bayern de Munique ter conseguido segurar um empate por 0 a 0, no estádio Anfield Road, nesta terça-feira, na Inglaterra, no confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o time alemão jogará por uma vitória simples para avançar à fase seguinte da competição, no dia 13 de março, na Allianz Arena, onde uma igualdade com gols também garantiria a equipe inglesa nas quartas de final, tendo em vista o maior peso das bolas na rede fora de casa para efeito de desempate.

Com o brasileiro Fabinho improvisado na zaga, devido ao grande número de baixas no seu setor defensivo, o Liverpool tratou de ir pra cima do Bayern desde o início e teve a sua primeira grande chance de marcar aos 11 minutos, quando Salah recebeu lançamento longo dentro da área, esticou a perna esquerda e desviou, mas parou em defesa de Neuer.

O Bayern respondeu no minuto seguinte, mas aí foi a vez de o brasileiro Alisson aparecer com destaque ao impedir que uma bola desviada por Matip, do próprio Liverpool, entrasse no gol após desvio de um cruzamento de Gnabry pela direita.

Aos 23 minutos, o Liverpool voltou a assustar em uma cabeçada de Salah após cruzamento de Arnold. E, aos 32, depois de uma bela jogada do brasileiro Firmino, Keita parou na defesa em uma primeira finalização e, na sequência do lance, Mané descartou oportunidade incrível ao receber na cara do gol, de costas para a meta alemã, girar e finalizar para fora.

Gnabry obrigou Alisson a voltar a trabalhar aos 35 em uma finalização cruzada, mas o Liverpool era mais incisivo no ataque e ficaria perto de marcar em mais duas ocasiões. Primeiro em uma bicicleta de Mané, aos 37, e depois em arremate de Firmino que parou em Neuer.

Na etapa final, entretanto, o time da casa não conseguiu mais pressionar o adversário como no primeiro tempo e o Bayern controlou com eficiência as investidas ofensivas da equipe inglesa. O técnico Jürgen Klopp ainda tentou dar mais poder de fogo ao seu time com as entradas de Milner e Origi nos respectivos lugares de Keita e Firmino, mas os substitutos nada conseguiram fazer de mais efetivo.

Em uma rara chance ofensiva, aos 39 minutos, Mané obrigou Neuer a uma ótima defesa após completar de cabeça um cruzamento de Robertson. Ribery, Renato Sanches e Rafinha ainda entraram no Bayern nos lugares de Coman, James Rodrigues e Gnabry nesta parte final do segundo tempo e ajudaram a dar mais fôlego ao time bávaro, que agora terá a vantagem de atuar por uma vitória por vantagem mínima no seu caldeirão em Munique para avançar às quartas de final.