Bayern só empata, Borussia Dortmund vence e volta à liderança do Alemão

O Bayern de Munique só empatou fora de casa por 1 a 1 com o Freiburg neste sábado e perdeu a liderança do Campeonato Alemão. O novo líder do campeonato é o Borussia Dortmund, que derrotou o Wolfsburg por 2 a 0 em casa, no Signal Iduna Park.

Os rivais que polarizam a briga pelo título da competição se enfrentarão na próxima rodada, a 28ª. O jogo será na Allianz Arena, casa do Bayern, no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília). No momento, os dois times estão separados por dois pontos. O Dortmund lidera com 63 pontos, seguido pela equipe bávara, que soma 61.

Em Freiburg, o gol do time mandante saiu dos pés de Höler, e o Bayern empatou a partida com Robert Lewandowski. O centroavante polonês chegou à marca de 199 gols em todas as edições que jogou do Campeonato Alemão e está perto de se tornar o quinto maior goleador da história do torneio. O Freiburg é o 12º colocado, com 32 pontos.

Já o personagem da vitória do Dortmund foi o centroavante Paco Alcácer. O espanhol fez os dois gols do duelo, ambos nos acréscimos, e, além de garantir o triunfo ao Borussia, assumiu a artilharia do torneio, com 16 gols, um a mais que seu companheiro de equipe, o alemão Marco Reus. O Wolfsburg soma 42 pontos e ocupa a oitava posição.

Nos outros jogos deste sábado, o Borussia Mönchengladbach, quarto colocado, foi derrotado fora de casa pelo Fortuna Düsseldorf (11º) e perdeu a chance de pular para o terceiro posto. O Nuremberg deixou a lanterna ao derrotar o Augsburg (14º) em casa por 3 a 0, e o Werder Bremen (6º) venceu o Mainz (13º) por 3 a 1.