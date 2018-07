Bayern sofre com desfalques para enfrentar Lyon

Tymoshchuk foi diagnosticado nesta segunda-feira com uma gastroenterite e nem viajou com o grupo. Ele vinha sendo reserva desde que chegou ao Bayern, mas foi escalado como titular da equipe alemã nas últimas partidas, inclusive na vitória da partida de ida contra o Lyon, por 1 a 0, na semana passada, em Munique.

Além de Tymoshchuk, os também zagueiros Van Buyten e Demichelis podem desfalcar o Bayern nesta terça-feira. Van Buyten sente dores no tornozelo e no joelho, enquanto Demichelis está com uma contratura muscular na perna. Mas os dois ainda podem jogar, dependendo da recuperação até a hora da partida.

Enquanto isso, o atacante alemão Miroslav Klose é dúvida por conta de uma forte gripe. Mas ele não é um grande problema para Louis van Gaal, pois vem sendo a segunda opção para o ataque na reserva do Bayern.