Bayern sofre contra time da 4ª divisão, mas avança às oitavas da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique suou mais do que o esperado nesta terça-feira, mas garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da Alemanha. A equipe visitou o Rödinghausen, da quarta divisão nacional, abriu dois gols de vantagem no início, mas acabou sofrendo para garantir o triunfo por 2 a 1.

Em meio ao início de temporada oscilante, o Bayern voltou a apresentar um futebol pobre, mesmo entrando em campo com boa parte de seus titulares. O início até foi animador. Logo com sete minutos, Sandro Wagner aproveitou assistência de Renato Sanches para marcar. Cinco minutos mais tarde, Thomas Müller ampliou, em cobrança de pênalti.

Estava fácil, e o Bayern teve outro grande momento para ampliar, mas, aos 22, Renato Sanches cobrou pênalti no travessão. No início do segundo tempo, Rödinghausen diminuiu com Linus Meyer e ameaçou uma pressão, mas a diferença técnica pesou e o time visitante garantiu o triunfo, mesmo sem convencer.

Depois de quatro partidas sem vencer na temporada, o Bayern emendou o quarto resultado positivo seguido, mas segue sem encantar. Vice-líder do Campeonato Alemão, dois pontos atrás do Borussia Dortmund, a equipe volta a campo no sábado para encarar Freiburg, em casa.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas do dia pela Copa da Alemanha, destaque para o Hertha Berlin, sexto colocado do Campeonato Nacional, que visitou o Darmstadt e garantiu classificação ao vencer por 2 a 0. Ibisevic e Mittelstadt, já na etapa final, marcaram os gols do triunfo.

Outro time da elite que avançou foi o Wolfsburg. Décimo colocado do Alemão, o time visitou o Hannover, que está na zona de rebaixamento, e também venceu por 2 a 0, com gols de Admir Mehmedi e Weghorst. Já o Fortuna Düsseldorf garantiu vaga ao golear o Ulm 1846 por 5 a 1, também fora de casa.

O Hamburgo visitou o Wehen Wiesbaden e levou a melhor ao vencer por 3 a 0, mesmo placar dos triunfos do Paderborn sobre o Chemie Leipzig e do Heidenheim diante do Sandhausen.