Bayern sofre goleada, vê Bochum quebrar jejum de 18 anos e dá chance para Dortmund encostar

O Bayern de Munique foi surpreendido pelo Bochum neste sábado, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, e saiu de campo derrotado por 4 a 2, no Rewirpower. O time comandado por Julian Nagelsman vinha de uma série de três vitórias seguidas, com 11 gols marcados e quatro sofridos, e havia perdido apenas uma das 11 últimas partidas disputadas. Além da sequência quebrada, perdeu pela primeira vez para o Bochum em 18 anos.

A derrota inesperada não ameaça a liderança do Bayern nesta rodada, mas deu ao segundo colocado Borussia Dortmund a oportunidade de tirar um pouco da diferença. Com 52 pontos, a equipe de Munique tem nove de vantagem sobre os aurinegros, que podem diminuir para seis caso vençam o Union Berlin no domingo.

Já Bochum, 11º colocado com 28 pontos, celebrou o fim de um jejum de quase 18 anos exatos sem vencer o Bayern. A última vitória foi em 14 de fevereiro de 2004, por um humilde 1 a 0, placar muito mais magro do que o construído neste final de semana.

Quando Robert Lewandowski abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, o torcedor bávaro teve a liberdade de pensar que ali começaria mais uma vitória cheia de gols, o que se revelou um terrível engano. A reação do Bochum começou com um gol de Antwi-Adjei, em uma finalização do meio da área, aos 14 minutos.

Após o empate, a rede só voltou a balançar perto do final do primeiro tempo, e não foi só uma vez. Locadia conseguiu a virada ao converter um pênalti aos 38 minutos e Gamboa acertou um belo chute no ângulo para ampliar, aos 40, quatro minutos antes de Holtmann marcar um golaço, após passar a bola entre as pernas de Upamecano e chutar com categoria de fora da área.

No segundo tempo, o Bochum soube administrar o resultado e não deu muitas esperanças ao Bayern de Munique, que só conseguiu dar sinais de reação aos 20 minutos, com mais um gol de Lewandowski, mas não foi o suficiente para buscar o empate.

Ainda neste início de sábado, outros jogos movimentaram o Campeonato Alemão. O Wolfsburg venceu o Frankfurt por 2 a 0, enquanto o Furth bateu o Hertha por 2 a 1 e o Borussia Mönchengladbach fez 3 a 2 no Augsburg. O único empate do dia foi entre Freiburg e Mainz, por 1 a 1.