Bayern sofre, mas vence amistoso na estreia de Ancelotti

Com o fim da Eurocopa, alguns dos principais clubes do futebol do continente deram início neste sábado à pré-temporada em partidas amistosas, com direito a estreia de novos técnicos. O Bayern de Munique, por exemplo, foi comandado por Carlo Ancelotti pela primeira vez e suou para vencer o Lippstadt por 4 a 3. Já o Chelsea caiu para o Rapid Viena na casa do adversário, por 2 a 0, na estreia de Antonio Conte.

Ainda sem contar com os jogadores que disputaram a Eurocopa, o Bayern parecia disparar para uma vitória tranquila sobre seu frágil adversário. Com 35 minutos de jogo, o placar já apontava 3 a 0, com gols de Julian Green, Arjen Robben e Franck Ribéry.

A tarefa ficou ainda mais tranquila quando Marvin Joswig jogou contra o próprio gol e fez o quarto dos bávaros. Só que Ancelotti mudou bastante o time no segundo tempo, o Bayern caiu de nível e viu o Lippstadt crescer. Rump, Parensen e Maiella marcaram e o time bávaro precisou se segurar no fim para não sofrer o empate.

CHELSEA

Já o Chelsea fez pior e caiu diante do Rapid Vienna. Mesmo com alguns de seus principais jogadores em campo, como Ivanovic, John Terry, Obi Mikel, Willian e Diego Costa, os comandados de Antonio Conte foram surpreendidos pelo adversário austríaco.

Logo com sete minutos, o brasileiro Joeliton, ex-Sport, abriu o placar para os donos da casa. Na etapa final, Conte ainda tentou mudar e colocou em campo Oscar e Kenedy, entre outros, mas na reta final foi o Rapid Viena que marcou. Aos 36, Tomi Correa definiu o placar.

OUTROS RESULTADOS

Quem também fez feio em teste de pré-temporada neste sábado foi o Borussia Dortmund. Mesmo com diversos de seus titulares em campo, a equipe foi derrotada pelo tradicional Munique 1860 por 1 a 0, fora de casa, graças ao gol de Levent Aycicek no primeiro tempo.

Outro bom time alemão que decepcionou foi o Wolfsburg derrotado por 2 a 1 pelo Celtic fora de casa, de virada. Em outros amistosos já encerrados neste sábado pela Europa, o Aston Villa goleou o Worcester por 5 a 1, a Udinese ficou no 2 a 2 com o Krasnodar e o PSV passou por 2 a 1 pelo Sion.