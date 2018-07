Bayern sofre para garantir vaga na Copa da Alemanha

Líder isolado do Campeonato Alemão, o Bayern teve muito trabalho para superar o Bochum no confronto de jogo único da Copa da Alemanha. O time da casa abriu o placar ainda no primeiro tempo, com o gol de Federico. E o poderoso clube de Munique só conseguiu a virada na segunda etapa: Toni Kroos empatou aos sete e Robben garantiu a vitória já aos 46.

A classificação do Borussia Dortmund, que ocupa o segundo lugar no Campeonato Alemão, foi ainda mais sofrida. Também fora de casa, enfrentou o Fortuna Dusseldorf, atual líder da segunda divisão, e só conseguiu ganhar nos pênaltis, por 5 a 4, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Assim, vai às quartas de final da Copa da Alemanha.

Mais dois times conseguiram nesta terça-feira a classificação para as quartas de final da Copa da Alemanha. Mesmo jogando em seu estádio, o Nuremberg perdeu por 1 a 0 para o Greuther Fuerth, time da segunda divisão do Campeonato Alemão, e foi eliminado da competição. Enquanto isso, o Hoffenheim recebeu o Augsburg e garantiu a vaga com uma vitória por 2 a 1.

Nesta quarta-feira, sairão os últimos quatro classificados, com a realização dos seguintes jogos: Hertha Berlin x Kaiserslautern, Holstein Kiel x Mainz, Stuttgart x Hamburgo e Borussia Mönchengladbach x Schalke 04. Depois, os confrontos das quartas de final serão definidos através de sorteio.